Rafał Wolski zmieni klub? Pomocnik blisko przenosin na południe kraju

Minęły już prawie cztery lata, odkąd Lechia zdecydowała się zapłacić Fiorentinie pół miliona euro i ściągnąć do Polski błyskotliwego pomocnika. Powrót nie okazał się do końca szczęśliwy, a Rafał Wolski z powodu kontuzji stracił niemal dwa sezony. Teraz wrócił, ale wiele wskazuje na to, że niedługo może zmienić barwy.

Wszystko za sprawą Piasta Gliwice, który pilnie poszukuje wzmocnień środka pola. Po tym, jak na ostatniej prostej upadł transfer Partyka Lipskiego, mistrz Polski postanowił zarzucić sieci na innego gracza gdańskiego klubu.

Choć Rafał Wolski pod koniec rundy jesiennej występował regularnie, problemy finansowe Lechii mogą zmusić klub do pozbycia się zawodnika z jednym z najwyższych kontraktów w drużynie. Z klubu odszedł już Sobiech, wypożyczony został Łukasik, bliski opuszczenia klubu jest także Sławomir Peszko.

Niewiadomą jest także to, na jakich warunkach Wolski miałby zostać graczem Piasta. Jego kontrakt obowiązuje do lata 2021 roku, jednak Lechia zalega u niego z regularnymi płatnościami. Być może wystarczy, że Piast je “spłaci”, możliwe także, że Lechia będzie chciała jednak coś zarobić. Jak myślicie, czy taki transfer byłby korzystnym rozwiązaniem dla obu stron?