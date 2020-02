Młodzieżowiec na wagę złota #14: Finał z młodzieżą za miliony euro

W naszym cyklu o młodych polskich piłkarzach śledzimy nie tylko bieżące wydarzenia, ale sprawdzamy także jak poradzili sobie zawodnicy, którzy w ostatnich latach zdobywali mistrzostwa Polski juniorów. Czas na finalistów z sezonu 2015/16, a więc Legię Warszawa i Pogoń Szczecin

To był szczególny finał, w którym znowu goście w rewanżu postrzelali. Nie było to starcie Cracovia-Wisła, więc Pogoń nie musi się wstydzić, ale z pewnością wówczas piłkarze Portowców mogli naprawdę żałować straconych złotych medali. Straconych, bo w pierwszym meczu Pogoń wygrała w stolicy 2:0. W rewanżu prowadziła 1:0, a do przerwy utrzymywał się remis 2:2. Jednak druga połowa należała do Wojskowych, którzy dorzucili trzy gole i w kapitalny sposób odwrócili losy dwumeczu, sięgając po drugi tytuł z rzędu.

Uprzedzając fakty, to był bardzo dobrze – pod względem zawodników – obsadzony finał. Kilku z nich już biega po europejskich boiskach, a uczestnicy tego finału trochę na tych chłopakach zarobili lub jeszcze zarobią. Warszawianie już spieniężyli Sebastiana Szymańskiego czy Radosława Majeckiego, który dopiero latem wyfrunie ze stolicy. Ta dwójka poszła za ponad 12,5 miliona euro. Kolejne półtora miliona był wart transfer Konrada Michalaka do Achmatu Groznego. Szkopuł w tym, że to Lechia Gdańsk zarobiła wspomniane pieniądze na szybkim skrzydłowym.

Zapewne, gdyby Legia chciała mogłaby zarobić trochę pieniędzy w europejskiej walucie za Mateusza Wieteskę, a zobaczymy, co będzie z zawodników, którzy są wypożyczeni do innych klubów, jak choćby Mateusz Żyro, brat Michała. W Ekstraklasie warto odnotować obecność Michała Trąbki, a przede wszystkim Miłosza Szczepańskiego. Ofensywny pomocnik w tym sezonie jest najlepszym młodzieżowcem w statystyce asyst drugiego stopnia, bo już sześć razy punktował dla Rakowa w tym aspekcie.

Legia Warszawa

Radosław Majecki – Legia(Ekstraklasa) -> od lipca w AS Monaco – 34 mecze w Ekstraklasie

Bartosz Skowron – ostatnio Skra Częstochowa(II liga – 18/19), ostatnio testowany przez Znicz Pruszków

Jakub Szrek – Błękitni Stargard(II liga)

Mateusz Hołownia – ostatnio wypożyczony do Śląska Wrocław, od wiosny wypożyczony do Wisły Kraków – 16 meczów

Mateusz Wieteska – Legia Warszawa – 81 meczów

Mateusz Bondarenko – ostatnio wypożyczony do Skry Częstochowa(II liga), od wiosny wypożyczony do Stomilu Olsztyn(I liga)

Mateusz Żyro – wypożyczony do Stali Mielec(I liga) – 9 meczów

Maciej Ostrowski – Ząbkovia Ząbki(IV liga)

Konrad Michalak – ostatnio Achmat Grozny(Rosja), obecnie wypożyczony do Ankaragucu(Turcja) – 53 mecze w Ekstraklasie, 6 meczów w rosyjskiej lidze i 1 mecz w tureckiej lidze

Grzegorz Aftyka – Wigry Suwałki(I liga)

Piotr Cichocki – Legia II Warszawa(III liga)

Filip Karbowy – Zagłębie Sosnowiec(I liga)

Michał Trąbka – ŁKS Łódź – 13 meczów

Adrian Małachowski – GKS Bełchatów(I liga)

Aleksander Waniek – Legia II Warszawa

Mateusz Leleno – Victoria Sulejówek(IV liga)

Eryk Więdłocha – Legionovia(II liga)

Tomasz Nawotka – Zagłębie Sosnowiec(I liga) – 16 meczów w Ekstraklasie oraz 7 meczów w słowackiej Ekstraklasie(Zemplin Michalovce)

Sebastian Szymański – Dynamo Moskwa(Rosja) – 65 meczów w Ekstraklasie oraz 18 meczów w rosyjskiej lidze

Miłosz Szczepański – Raków Częstochowa – 19 meczów

Adam Ryczkowski – Górnik II Zabrze(III liga) – 19 meczów

Mikołaj Napora – Świt Nowy Dwór Mazowiecki(III liga)

Bartłomiej Urbański – Chojniczanka II Chojnice(IV liga)

Łączny bilans: 325 meczów w Ekstraklasie, 24 mecze w lidze rosyjskiej, 7 w słowackiej i 1 w tureckiej.

W Szczecinie aż tak na bogato nie jest. O ile legjoniści z tamtego finału w liczbie dziesięciu zadebiutowali w Ekstraklasie, a kilku z nich wyjechało za granicę, o tyle Pogoń ma jednego zawodnika na “eksporcie”. Jest nim Jakub Piotrowski, który za 2 miliony euro poszedł do KRC Genk, ale od nowego roku został wypożyczony do innego klubu belgijskiej Jupiler League. Kto poza nim? Przede wszystkim Sebastian Kowalczyk, obecny kapitan Pogoni. Wydaje się, że to jeden z głównych kandydatów do letniego wyjazdu z Ekstraklasy. Marcin Listkowski, mimo że jest zawodnikiem ofensywnym jeszcze nie trafił do siatki na najwyższym poziomie w Polsce, chociaż powoli zbliża się do setki spotkań.

Michał Walski w 2013 roku nie miał 17 lat, gdy debiutował w Ekstraklasie, ale jak dotąd zatrzymał się na 22. meczach, choć trzeba wiedzieć, że to nie jest wychowanek Pogoni. We wspomnianym finale grał również Damian Pawłowski rozpoczynający obecny sezon w rezerwach Gryfów, ale jeszcze przed zamknięciem letniego okienka powędrował do Wisły Kraków i… zadebiutował w lidze. Na swój pierwszy mecz w Ekstraklasie jeszcze musi poczekać Gracjan Jaroch. Przy tym zawodniku warto na chwilę się zatrzymać. Mowa oczywiście o pierwszoligowcu, ale jesienią był jednym z najjaśniejszych punktów Warty Poznań, czyli lidera zaplecza, więc za pół roku być może już będzie okazja oglądać tego chłopaka w wyższej lidze. Również Mateusz Bartolewski uchodzi za łakomy kąsek, gdyż mimo gry w III-ligowym Ruchu Chorzów, niedawno miał okazje zostać przetestowany przez Raków Częstochowa.

Ponadto czterech finalistów jest nadal w klubowej akademii, bo tak można nazwać rezerwy grające w trzeciej lidze. Właśnie tą klasę rozgrywkową upatrzyli sobie gracze Pogoni. Aż siedmiu z nich grało w ostatniej rundzie na tym poziomie, a gdyby dodać Patryka Adamczuka z ubiegłego sezonu, byłoby ich nawet ośmiu.

Pogoń Szczecin

Patryk Brzozowski – Chemik Police(III liga)

Fabian Pach – Pogoń II Szczecin(III liga)

Rafał Maćkowski – Pogoń II Szczecin(III liga)

Patryk Adamczuk – ostatnio Świt Skolwin(III liga – 18/19)

Paweł Marczuk – Iskra Golczewo(Okręgówka)

Szymon Waleński – Bałtyk Koszalin(III liga)

Gracjan Kuśmierek – Pogoń II Szczecin(III liga)

Michał Walski – Sandecja Nowy Sącz(I liga) – 22 mecze w Ekstraklasie

Jakub Piotrowski – wypożyczony z KRC Genk do Waasland-Beveren(Belgia) – 37 meczów w Ekstraklasie oraz 11 meczów w belgijskiej lidze

Marcin Listkowski – Pogoń Szczecin – 82 mecze

Krystian Peda – Chemik Police(III liga) – 7 meczów

Sebastian Kowalczyk – Pogoń Szczecin – 59 meczów

Damian Pawłowski – Wisła Kraków – 7 meczów

Gracjan Jaroch – Warta Poznań(I liga)

Mateusz Bartolewski – Ruch Chorzów(III liga), niedawno testowany przez Raków

Jakub Kuzko – Pogoń II Szczecin(III liga)

Mateusz Bochnak – Błękitni Stargard(II liga)