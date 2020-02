Nie wszyscy chcą Cristiano Ronaldo w swojej drużynie – “Jest dla nas za stary”

Bez wątpienia Cristiano Ronaldo jest zawodnikiem, o którym marzy wiele zespołów na świecie. Wydawało się, że trudno znaleźć klub nie będący zainteresowany podpisaniem Portugalczyka. Jak się okazuje, nie musieliśmy daleko szukać. Prezydent Bayernu, Herbert Hainer nie wykazuje ogromnego zachwytu graczem Juventusu. Według przedstawiciela ekipy z Monachium, Cristiano Ronaldo jest za stary.

Mimo 35 lat na karku, Portugalczyk nie ma większych problemów z regularnym zdobywaniem bramek. Na ten moment Cristiano ma na swoim koncie 19 bramek w lidze. Lepszym wynikiem może pochwalić się tylko Ciro Immobile. Napastnik Lazio rozgrywa genialny sezon, będąc nie tylko liderem klasyfikacji strzelców w Serie A, ale także w całej Europie.

U Ronaldo imponuje przede wszystkim powtarzalność. Zawodnik Juventusu zanotował dziewięć spotkań z rzędu w lidze włoskiej ze zdobytą bramką. Szczególnie udany jest dla Cristiano początek tego roku. 35-latek ma na swoim koncie już dziesięć goli we wszystkich rozgrywkach.

Patrząc zatem na tego piłkarza, trudno nie pokusić się o przyznanie racji, iż wiek to rzeczywiście tylko liczba. Nieco inne zdanie na ten temat ma Herbert Hainer, prezydent Bayernu. Przyznał on bowiem, że Ronaldo nie do końca pasuje do niemieckiego zespołu ze względu na swój rocznik – Bardzo dużo zawodników łączy się w mediach z Bayernem. Jest to zrozumiałe. W kontekście Cristiano Ronaldo muszę przyznać, że jest dla nas za stary.

Stanowisko przedstawiciela “Bawarczyków” trochę zaskakuje. Co prawda klub z Monachium jest obecnie na etapie przebudowy składu, jednakże wielokrotny mistrz Niemiec nie miał większych problemów, by przez wiele lat trzymać w drużynie Arjena Robbena czy Francka Ribery’ego.