Powstanie film o Kazimierzu Górskim? Działania trwają

Polska piłka nie miała w swojej historii dziesiątek wybitnych postaci. Takie można nazwać raczej wyjątkami, a jednym z nich bez wątpienia był Kazimierz Górski. To pod jego wodzą polska kadra osiągała największe, wręcz epokowe sukcesy.

Wiele wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości być może będziemy mogli zobaczyć film opowiadający właśnie o życiu legendarnego polskiego trenera. – Fundacja im. Kazimierza Górskiego planuje produkcję filmu o swoim Patronie. Brawa dla TVP Sport za nieodpłatne udostępnienie materiałów archiwalnych i dla Janusza Zaorskiego za opiekę artystyczną – napisał na swoim Twitterze Michał Listkiewicz.

To, czy pomysł uda się zrealizować (przypominamy – rok 2021 będzie setną rocznicą urodzin Kazimierza Górskiego), zależy przede wszystkim od… pieniędzy. To właśnie ich pozyskanie będzie największym wyzwaniem, co były prezes PZPN także zaznaczył.

Pozostaje trzymać kciuki, by wszystko przebiegło po myśli osób chętnych “ruszyć” projekt. Uczczenie postaci, dzięki której przy pomocy futbolu usłyszał o Polsce cały świat, byłoby czymś pięknym nie tylko dla osób pamiętających lata 70′. Byłoby także cenną lekcją dla tych, którzy o legendzie polskiej piłki słyszeli tylko “co nieco”.