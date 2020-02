Agencja Roc Nation chce wziąć pod swoje skrzydła kolejną gwiazdę Premier League!

Rozwój marketingu piłki nożnej powoduje, iż wiele agencji niezwiązanych początkowo z tą dyscypliną wkracza na futbolowy rynek. Takim przykładem jest Roc Nation, agencja założona przez amerykańskiego rapera Jaya-Z. Firma ma w swoich szeregach takich zawodników jak Romelu Lukaku czy Kevin De Bruyne. Do tego grona może dołączyć Marcus Rashford.

Piłkarz Manchesteru United jest obecnie jednym z najpopularniejszych angielskich zawodników. 22-latek do tej pory zgromadził na swoim koncie 19 bramek oraz 5 asyst we wszystkich rozgrywkach. W ostatnim czasie Rashford nie występować na boisku ze względu na kontuzję pleców. Nieobecność Marcusa odbija się na wyniki “Czerwonych Diabłów”. Klub z Old trafford nie wygrał bowiem ani jednego z trzech ligowych meczów, gdy Rashforda nie było na murawie.

Dzięki swojej dobrej postawie w tym sezonie, 22-latek wzbudza także zainteresowanie marketingowe. Według informacji angielskich mediów, agencja Roc Nation, której założycielem jest Jay-Z, chętnie rozpocznie współpracę z zawodnikiem. Od jakiegoś czasu amerykańskie przedsiębiorstwo stawia także na europejski futbol. W swoich szeregach ma takich graczy jak Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Reece James, Eric Bailly czy Axel Witsel.

O Rashforda zabiega od jakiegoś czasu Mino Raiola. Jeden z najpopularniejszych agentów piłkarskich na świecie chce reprezentować Anglika. Jak na razie przyszłość 22-latka jest jasna, gdyż Marcus podpisał niedawno nowy kontrakt z Manchesterem United. Nie wiadomo jednak jak będzie wyglądać sytuacja za rok czy dwa.