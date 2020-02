Szalony plan Barcelony. Mistrz Hiszpanii złożył propozycję dla Iniesty

Andres Iniesta pomimo odejścia z Barcelony w maju 2018 roku, nadal jest mocno związany z „Dumą Katalonii”. Hiszpan niedawno pojawił się na treningu zespołu, gdy prace tracił Ernesto Valverde. Co ciekawe, pomocnik raczej nieprzypadkowo poleciał do swojej ojczyzny, ponieważ najprawdopodobniej wiązało się to z omówieniem pewnej sprawy.

Według hiszpańskich mediów zawodnik otrzymał bowiem propozycję ponownego dołączenia do aktualnego mistrza Hiszpanii. Zgodnie z tymi doniesieniami Barcelona chciała sprowadzić tego gracza, aby przywrócić pewne klubowe wartości, które po odejściu między innymi Iniesty oraz Xaviego nieco zeszły na dalszy plan.

Ostatecznie Vissel Kobe odrzuciło propozycję wypożyczenia, ponieważ 35-latek pozostaje kluczową częścią ich składu. Wczoraj ekipa Thorstena Finka wygrała krajowy superpuchar, a kluczowe znaczenie w tym zwycięstwie miał właśnie były reprezentant Hiszpanii. Dla zespołu z J League był to już drugi puchar na przestrzeni kilku miesięcy.

Czy jednak Iniesta rzeczywiście przydałby się w zespole Quique Setiena? Obecna rywalizacja w środku pola jest duża, a nie ma co ukrywać, lata lecą i Andres z pewnością pod kątem fizycznym nie jest przygotowany do gry na tym poziomie. Można jedynie zgadywać, czy taka sugestia nie wyszła z inicjatywy Setiena, który w zeszłym miesiącu w wywiadzie dla klubowej telewizji zasugerował, że wspomniany pomocnik byłby dla jego zespołu pewnym wzmocnieniem. Póki co szkoleniowiec Barcelony może o tym jednak zapomnieć.