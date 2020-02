Sportowe życie po życiu. Petr Cech został wybrany… zawodnikiem miesiąca

Premier League miała w XXI wieku wielu zawodników, których możemy nazywać jej ikonami. Jeśli jednak pod uwagę wzięlibyśmy jedynie bramkarzy, lista stanie się naprawdę krótka. Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że mimo tego znalazłby się na niej także Petr Cech.

Legendarny bramkarz Chelsea, a potem także zawodnik Arsenalu, postanowił zawiesić rękawice na kołku latem poprzedniego roku, kończąc tym samym 20-letnią zawodową karierę. Nie porzucił jednak sportu, który wciąż uprawia na półamatorskim poziomie. Co ciekawe, nie jest to piłka nożna…

Czeski bramkarz po zakończeniu przygody z piłką postanowił oddać się drugiej miłości, czyli hokejowi. Związał się z angielskim czwartoligowcem Guildford Phoenix, w którym także broni dostępu do bramki.

Jeśli czas pozwala, by łączyć pasję z funkcją dyrektora technicznego Chelsea, 37-latek chętnie się jej oddaje. Czy jest dobry w tym, co robi? Wychodzi na to, że tak. Według informacji portalu “hokej.net”, Cech był nominowany do miana zawodnika miesiąca, a organizatorzy rozgrywek właśnie jego postanowili wyróżnić tą nagrodą.

W styczniu Petr Cech wystąpił w dwóch meczach Guildford Phoenix, broniąc… 51 z 54 strzałów. Łącznie w trwającym sezonie zagrał w pięciu z 15 spotkań. jego drużyna na ten moment prowadzi w tabeli z kompletem zwycięstw.