Oświadczenie Legii ws. transparentów

O tym, co wydarzyło się na murawie przy Łazienkowskiej wczoraj mówi się niewiele, wszak skończyło się bez niespodzianki, ale w internecie temat transparentów kibiców Legii jest cały czas aktualny. Wywołani do tablicy włodarze warszawskiego klubu również się do nich odnieśli w swoim oświadczeniu.

Przypomnijmy, że podczas wczorajszego meczu Legia-ŁKS na Żylecie pojawiły się dwa transparenty. Jeden odnoszący się do Gregoire’a Nitota właściciela firmy Sii z branży IT, który chce zainwestować w Polonię Warszawa oraz drugi, w stronę nowego zawodnika drużyn młodzieżowych Legii, Jakuba Kisiela, którego przyjście, właśnie z Polonii, nie zostało ciepło przyjęte wśród kibiców na Żylecie. Wszystko ma być związane z przeszłością 17-letniego chłopaka.

Legia wydawała oświadczenie następującej treści:

“Stadion to miejsce rywalizacji sportowej, a fundamentalną wartością sportu jest szacunek. To także jedna z najważniejszych wartości jakie wyznajemy w Legii Warszawa. Zawsze jednoznacznie krytycznie oceniamy wszelkie zachowania, które są sprzeczne z tą wartością. Dotyczy to również treści transparentów, które sporadycznie pojawiają się podczas meczów.

Chcemy jednocześnie pokreślić, że transparenty wywieszane w czasie meczu przez jakiekolwiek grupy kibiców nie są stanowiskiem Legii, co więcej, zdarzały się przypadki, że były wymierzone we władze Klubu. Podobne zdarzenia mają regularnie miejsce również na innych stadionach w Polsce i w Europie, a Legia jest często wulgarnie obrażana podczas większości meczów wyjazdowych. Nie jest więc to z pewnością zjawisko, które dotyczy jednego klubu, choć Legia chce i stara się być wzorem pod wieloma względami, szczególnie w kwestiach bezpieczeństwa i odpowiedzialności społecznej. Dowodzimy tego w ostatnich latach mocno rozwijając m.in. poprzez Fundację Legii, wiele inicjatyw, których celem jest angażowanie społeczności legijnej w szeroko pojętą działalność dobroczynną i edukacyjną. Stadion Legii dzięki tym i innym działaniom jest przyjazny dla dzieci i całych rodzin.

Tym bardziej jesteśmy gotowi do rozmów na forum Ekstraklasy o tym w jaki sposób można jeszcze bardziej podnosić standardy na polskich stadionach.

Odpowiadając na koniec na pojawiające się pytania o to, czy Legia Warszawa skieruje sprawę do organów ścigania informujemy, że zgodnie z przepisami Klub nie jest w tej sprawie stroną. Jednocześnie, jak zawsze w podobnych przypadkach, deklarujemy pełną współpracę z uprawnionymi służbami w możliwym zakresie.”