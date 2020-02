Bonjour Gregoire! Dziennikarze odpowiadają na groźby kibiców Legii wobec Gregoire’a Nitota

Gregoire Nitot stał się obiektem hejtu ze strony kibiców Legii po tym, jak zapowiedział inwestycję w Polonii Warszawa. W obronie prezesa firmy Sii Polska stanęło kilka znanych osób z kręgu dziennikarstwa sportowego.

“Panie Nitot. Nie jest za późno, żeby się wycofać. Masz jeszcze klientów, przesiębiorstwo jeszcze funkcjonuje.” Taki transparent pojawił się podczas meczu Legii z ŁKS-em na trybunach stołecznego klubu. To nie był jednak pierwszy tego typu incydent. Wcześniej kibice Legii wystawiali negatywne opinie o firmie Sii na Facebooku oraz portalu gowork.pl, aby zdyskredytować ją i jej prezesa.

Ataki fanów “Wojskowych” spotkały się jednak z kontrą środowiska dziennikarskiego. Tomasz Smokowski najpierw opublikował na swoim profilu na Twitterze odezwę do kibiców Legii, a następnie umieścił list do Gregoire’a Nitot. Dziennikarz zastosował hasztag “#BonjourGregoire”, który szybko rozprzestrzenił się w social mediach.

Wspieram akcję #BonjourGregoire. Tu kilka słów ode mnie, a za chwilę List Otwarty do p.Nitot, który retweetuję. Zróbcie to samo jeśli myślicie podobnie. Bez prywatnego kapitału to my „drugiej Japonii nie zbudujemy”. Czy w Warszawie, czy Łodzi, Krakowie, Trójmiescie, Poznaniu… pic.twitter.com/nsWqacwy1h

— Tomasz Smokowski (@TSmokowski) February 10, 2020