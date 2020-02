Koniec sezonu dla Dawida Kownackiego. Wyjazd na Euro 2020 wykluczony?

Po Krystianie Bieliku, kolejnym Polakiem, którego nie zobaczymy na najbliższych mistrzostwach europy jest Dawid Kownacki. Kontuzja kolana napastnika okazała się na tyle poważna, iż potrzebna jest operacja. Rekonwalescencja po zabiegu ma potrwać około trzy miesiące. Oznacza to, iż w tym sezonie Kownacki na murawie już się nie zamelduje, natomiast wyjazd na Euro 202 jest wykluczony.

To z pewnością nie jest sezon Dawida Kownackiego. 22-latek nie mógł odnaleźć się w trwającej kampanii. Podczas 18 występów w Bundeslidze, byłemu zawodnikowi Sampdorii nie udało się zanotować ani jednego trafienia. Warto podkreślić, że mecze w lidze niemieckiej Kownacki z reguły rozpoczynał w wyjściowym składzie, więc czasu na zdobycie bramki było dość sporo (Polak spędził na murawie ponad 1000 minut).

Żeby tego było mało, do rozczarowującej postawy dołączyła kontuzja kolana. W kontekście stanu zdrowia napastnika docierały do nas sprzeczne informacje. Z jednej strony informowano o dłuższej przerwie, która mogła potrwać nawet do końca sezonu Inne źródła sugerowały, że Kownacki będzie niedostępny przez kilka tygodni. Niestety, potwierdził się czarny scenariusz. Dawid w tym sezonie nie wystąpi.

Jak poinformował agent piłkarza w rozmowie dla “WP Sportowe Fakty”, snajper przejdzie operację, po której czeka go przerwa od piłki trwająca około trzy miesiące. Biorąc pod uwagę, iż będzie to już połowa maja, Kownacki nie wystąpi do końca kampanii.

Po takiej przerwie, wykluczyć można także wyjazd na Euro 2020. Jerzy Brzęczek będzie zatem musiał znaleźć zastępcę dla 22-latka. Co prawda Dawid nie grał zbyt wiele, jednakże był częścią kadry od dłuższego czasu.