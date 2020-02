Zawodnik Cracovii prawomocnie skazany za korupcję w czeskiej lidze

David Jablonsky został prawomocnie skazany za ustawianie meczów podczas gry w FK Teplice. Na razie zawodnik otrzymał karę pozbawienia wolności w zawieszeniu i grzywnę. Wciąż jednak czeka na decyzję tamtejszego związku.

28-letni Czech trafił do Cracovii latem z Levskiego Sofia. Od razu trafił do pierwszego składu – wystąpił w 19 meczach wszystkich rozgrywek i zdobył trzy bramki. W tej chwili odbywa zawieszenie w związku z czerwoną kartką w spotkaniu z Koroną Kielce.

W latach 2012-2016 David Jablonsky regularnie występował w FK Teplice. Jak dowiodły sąd i policja w Czechach, w 2012 roku zawodnik brał udział w procederze ustawiania meczów. Po roku w ręce służb trafiły zapisy z telefonów potwierdzające winę piłkarza.

Jak podaje “Przegląd Sportowy”, czeskie organy sprawiedliwości wydały wyrok na piłkarza w 2016 roku. Wówczas odwołał się od kary pozbawienia wolności na 1,5 roku w zawieszeniu oraz 20 tysięcy koron grzywny. W tym roku wyrok się uprawomocnił.

Wciąż decyzji co do zawodnika nie podjęła czeska federacja. Według informacji “PS” wynika, że bardzo prawdopodobne jest zawieszenie zawodnika. Jeśli czeski związek ukarze zawodnika na co najmniej trzy miesiące bez gry w tamtejszych rozgrywkach, sprawa trafi do FIFA. Wówczas organizacja może zawiesić go również w innych ligach.

Fot. YouTube