Jak wiele w karierze piłkarza może zmienić jedna kontuzja potwierdza przypadek Macieja Makuszewskiego. Piłkarz Lecha Poznań w grudniu 2017 roku planował powoli wyjazd na mistrzostwa świata w Rosji. Niestety, zerwanie więzadeł krzyżowych sprawiło, że skrzydłowy do dziś nie może pozbierać się z tego dramatu.

Po ponad dwóch latach od urazu jego sytuacja wygląda dramatycznie. 30-latkowi niedawno stuknęło ponad dwa lata bez bramki (ostatnia w listopadzie 2017 roku), choć w poprzednim sezonie przecież regularnie występował dla „Kolejorza” i zebrał 2445 minut. Nieco ratują go oczywiście asysty, ale podczas obecnej kampanii brakuje mu nawet ostatnich podań.

Ostatnie spotkanie „Maki” od pierwszej minuty w lidze zanotował w sierpniu. Jeśli weźmiemy pod uwagę krajowy puchar – w październiku, konkretnie przeciwko Resovii. Jednak nawet z trzecioligowcem nie prezentował się na tyle dobrze, aby Dariusz Żuraw chciał podarować mu kolejną szansę. Dla niedoszłego uczestnika mundialu zwyczajnie nie ma miejsca w pierwszym składzie Lecha.

W Białymstoku coraz głośniej o możliwym, całkiem bliskim come backu Macieja Makuszewskiego do Jagiellonii. Jeśli potwierdzi się, jestem za. Jaga to klub Makiego, skrzydłowy na pewno dałby serducho w rodzinnych stronach. No i Polak, choć co prawda już nie młodzieżowiec😊@przeglad

— Piotr Wołosik (@PiotrWolosik) February 11, 2020