Neymar zdradził, gdzie zagra w przyszłości. “Mam już praktycznie podpisany kontrakt”

Podpisanie umowy z PSG – poza kwestiami finansowymi – można nazwać jedną z gorszych decyzji Neymara. W Barcelonie był na piłkarskim szczycie, było o nim głośno, a perspektywy i przyszłość mieniły się w kolorowych barwach. Krok naprzód i “wyjście z cienia Messiego”, okazały się krokiem do tyłu.

Paryski projekt i gra w Ligue 1 to zdecydowanie za mało, jak na gracza takiego pokroju. Wie to także on sam, co potwierdzają oczywiste próby zmiany barw, praktycznie odkąd trafił do Francji.

Regularnie zastanawiamy się, jaki klub będzie kolejny w CV brazylijskiego piłkarza. Powrót do Barcelony? Real Madryt? A może Premier League? Spekulacji i plotek było co nie miara. Nie wiemy, dokąd odejdzie Neymar z PSG, wiemy natomiast, gdzie zagra za kilka lat.

– Powiedziałem mu, że pewnego dnia chcę tam zagrać. To będzie świetna okazja do rozwoju futbolu w USA. Mogę powiedzieć, że mam już praktycznie podpisany kontrakt z Davidem. Będę tam za kilka lat, będziemy tam razem. Zostanie moim prezydentem – zdradził Neymar na youtube’owym kanale “Otro”. Chodziło oczywiście o Davida Beckhama i jego Inter Miami.

– Przygotuję dokumenty. Może nawet przekonam cię do podpisania kontraktu z Miami na dziesięć lat… Stany Zjednoczone mogą mieć dziś naprawdę świetnych piłkarzy – dodał po chwili Anglik.

Kiedy transfer za Ocean stanie się faktem? Brazylijczycy raczej nie słyną z “piłkarskiej długowieczności” i dość wcześnie tracą swoją najlepszą wersję. Trudno oczekiwać, by 28-letni Neymar był na topie kolejnych 10 sezonów. Kto wie, może zamelduje się w Miami już za ok. pięć lat?