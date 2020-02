Wojciech Szczęsny podpisał nowy kontrakt z Juventusem!

O nowej umowie dla Wojciecha Szczęsnego media informowały od dawna. Polski bramkarza bardzo dobrze spisuje się między słupkami “Starej Damy”, więc nic dziwnego, że mistrz Włoch chciał przedłużyć kontrakt z zawodnikiem. We wtorkowe popołudnie, klub poinformował o dłuższej przychodzie Szczęsnego w Juve. Wojciech złożył podpis pod umową, która obowiązywać będzie do 2024 roku.

Dużo dyskutowano na temat przeprowadzki Szczęsnego do Turynu w 2017 roku. Niektórzy sugerowali bowiem, iż Szczęsny opuszcza Romę, by zostać rezerwowym bramkarzem wielokrotnego mistrza kraju. Podczas swojego pierwszego sezonu w Juventusie, Wojciech rzeczywiście nieco rzadziej pojawiał się na murawie, niż Buffon. Trzeba jednak zaznaczyć, iż już wtedy 29-latek zaliczył 17 występów w Serie A, co jak na “rezerwowego” golkipera było bardzo dobrym wynikiem.

Gdy Buffon odszedł z Turynu i przeniósł się do PSG, Szczęsny został numerem jeden w Juventusie. Całkiem solidne rozgrywki 2018/2019 wybiły z głowy zarządowi “Starej Damy” poszukiwanie innego bramkarza. Wojciech Szczęsny był pewnym punktem swojej ekipy.

Zmiana szkoleniowca na ławce trenerskiej przed kampanią 2019/2020 wpłynęła na styl gry Juventusu. Zespół nie prezentuje się już tak dobrze w formacji obronnej. W pewien sposób zyskuje na tym Szczęsny, który niejednokrotnie może zaprezentować swoje umiejętności. Kilka razy w tym sezonie, Szczęsny uratował swój zespół przed utratą nie tylko bramki, ale również punktów.

Nic dziwnego, że Juventus nie wyobraża sobie drużyny bez Polaka w składzie. Z tego też powodu, Szczęsny złożył podpis pod kontraktem, który będzie obowiązywać do 2024 roku. Kwestię bramkarza w ekipie “Starej Damy” możemy zatem uznać za zamkniętą.