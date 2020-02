Oficjalnie: Omran Haydary zawodnikiem Lechii Gdańsk

Lechia dokonała bardzo istotnego wzmocnienia. Zawodnikiem gdańskiej ekipy został Omran Haydary, rewelacja rundy jesiennej zaplecza ekstraklasy. Afgański gracz podpisał kontrakt do końca sezonu 2022/2023.

Kibice Lechii mogli mieć spore obawy w kontekście drugiej części rozgrywek. Klub pożegnał się z kilkoma kluczowymi piłkarzami, natomiast bliscy opuszczenia drużyny są także Sławomir Peszko i Rafał Wolski. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nikt za byłą gwardią zespołu specjalnie tęsknić nie będzie.

Do Gdańska przybył kilka dni temu Łukasz Zwoliński. We wtorek natomiast Lechia ogłosiła kolejne wzmocnienie. Omran Haydary został nowym graczem “Biało-Zielonych”, podpisując umowę do końca czerwca 2023 roku.

Afgańczyk ma za sobą bardzo dobry okres w Olimpii Grudziądz. 22-latek zdobył dwanaście bramek, co pozwoliło mu zakończyć jesień na fotelu lidera klasyfikacji strzelców. W drugiej części kampanii Haydary postara się regularnie strzelać w ekstraklasie. Na boiskach najwyższej klasy rozgrywkowej Omran będzie biegać z numerem osiem na plecach.