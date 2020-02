Dobra wiadomość dla kibiców Lecha. Filip Marchwiński bliski podpisania nowej umowy!

Kilku młodych zawodników zabłysnęło podczas trwającej kampanii ekstraklasy. Idealnym przykładem jest chociażby Michał Karbownik. Lech Poznań w swoich szeregach także ma obiecującego piłkarza. Mowa o Filipie Marchwińskim. Ofensywny pomocnik powinien wkrótce podpisać nowy kontrakt z poznańską ekipą!

Filip Marchwiński do tej pory rozegrał siedem ligowych spotkań w sezonie 2019/2020. 18-latek w tym czasie zaliczył jedno trafienie. Bramka przypadła na rywalizację z Wisłą Kraków, w której Lech zwyciężył 4-0. Jak na razie, Marchwiński jest wprowadzany do pierwszej drużyny. Wystarczy bowiem powiedzieć, że pomocnik rozegrał raptem jeden mecz w wyjściowym składzie. Co ciekawe, była to ostatnia ligowa potyczka Lecha.

Być może wpływ na pozycję piłkarza w zespole miała niepewna sytuacja kontraktowa zawodnika. Obecna umowa Filipa obowiązuje do końca rozgrywek 2020/2021. Lech mógł zatem obawiać się, że wkrótce Marchwiński opuści drużynę, a klub z Poznania nie zarobi na transakcji adekwatnych pieniędzy.

Na żaden transfer aktualnie się nie zanosi. Jak poinformował Giovanni Branchini w rozmowie dla “SE”, Marchwiński powinien wkrótce złożyć podpis pod umową – Jestem bardzo, ale to bardzo optymistycznie nastawiony. Jeśli w najbliższych dniach nie stanie się nic nie przewidzianego, to Filip Marchwiński niedługo przedłuży kontrakt z Lechem, co oznacza świetne wieści dla wszystkich kibicujących tej drużynie.

Przez najbliższe kilkanaście miesięcy Filip powinien pozostać w Poznaniu. Trudno jednak nie oprzeć się wrażeniu, iż kwestią czasu jest, aż Marchwiński opuści ekstraklasę. Nie bez powodu piłkarz związał się z poważnym agentem. Branchini ma bowiem pod swoimi skrzydłami takich graczy jak Douglas Costa, Mattia De Sciglio czy Fernandinho.

Fot. YouTube