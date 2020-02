Oficjalnie: Maciej Makuszewski zawodnikiem Jagiellonii

Pogłoski się potwierdziły – Maciej Makueszewski wrócił do Jagiellonii Białystok. Pięciokrotny reprezentant Polski w środę podpisał kontrakt z klubem.

30-latek przez ostatnie 3,5roku występował w Lechu Poznań. Początkowo był wypożyczony do “Kolejorza” z Lechii Gdańsk, a po roku na stałe trafił do stolicy Wielkopolski. W barwach klubu wystąpił w 110 meczach, w których zdobył dziewięć bramek i zaliczył 26 asyst. W obecnym sezonie nie był jednak podstawowym zawodnikiem zespołu – zagrał tylko w 11 meczach, zazwyczaj wchodząc na ostatnie minuty.

Plotki o jego odejściu pojawiły się jeszcze w grudniu, a teraz stały się faktem. Maciej Makuszewski podpisał kontrakt z Jagiellonią Białystok. Warunki umowy jeszcze nie zostały podane do oficjalnej wiadomości.

Dla zawodnika jest to powrót do Białegostoku po ośmiu latach. Przed wyjazdem do Terek Grozny, skrzydłowy wystąpił w barwach Jagiellonii w 49 meczach, zdobywając dziewięć goli.

Fot. YouTube