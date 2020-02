Oficjalnie: Kenny Saief piłkarzem Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk nie ma zamiaru się zatrzymywać i chce do maksimum wykorzystać okres do przeprowadzania transferów. Zespół Piotra Stokowca po wielu ubytkach w kadrze podczas zimowego okienka, od ponad tygodnia informuje o nowych wzmocnieniach. Tym razem do gdańskiego zespołu trafi Kenny Saief.

26-latek w 2018 roku przeniósł się do Anderlechtu Bruksela z Gentu za około 3,7 miliona euro. Amerykanin kompletnie jednak nie poradził sobie w nowym otoczeniu i za ponad pół roku został wypożyczony do FC Cincinnati. W Stanach Zjednoczonych także nie przebił się do pierwszego składu, więc momentalnie wrócił do ekipy z Brukseli, gdzie obecnie piastuje miano głębokiego rezerwowego w zespole prowadzonym przez Franka Vercauterena.

Według nieoficjalnych informacji większą część jego wysokiego kontraktu będzie płacił Anderlecht, który traktował tego zawodnika niczym piąte koło u wozu. Belgijski klub chciał pozbyć się tego piłkarza za wszelką cenę, ale ostatecznie podczas zimowego okienka nie znalazł się żaden chętny na jego definitywny zakup.

Transfer obejmuje jednak tylko wypożyczenia bez opcji wykupu dla zespołu z Gdańska. Czy zatem 26-latek rzeczywiście będzie wzmocnieniem dla Lechii? W przeszłości skrzydłowy miał nie tylko spory udział w mistrzostwie Belgii dla Gentu, lecz także z powodzeniem występował w Lidze Mistrzów. Jeśli Saief wróci zatem do formy z tego okresu, to Lechia będzie mieć z niego sporo pożytku i kto wie, może powalczy w tym sezonie jeszcze o europejskie puchary.