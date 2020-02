Oficjalnie: Znamy nowego trenera Krzysztofa Piątka

Od odejścia Juergena Klinsmanna minęło już dwa dni. Do tej pory niemieckie media prześcigały się w nazwiskach potencjalnego nowego trenera stołecznego zespołu. Ostatecznie władze klubu postanowiły postawić na sprawdzoną metodę w takich sytuacjach. Drużynę w nadchodzących spotkaniach poprowadzą zatem asystenci Niemca.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej zarządcy drużyny poinformowali o zmianach. Podczas spotkania z dziennikarzami zabrał głos między innymi skonfliktowany z Klinsmannem Michael Preetz, dyrektor techniczny niemieckiego zespołu.

– Teraz skupiamy się na pracy z Aleksandrem Nourim oraz Markusem Feldhoffem. Obaj mają za zadanie przygotować zespół do meczu z Paderborn. Nadchodzi dla nas ważny tydzień i musimy zbierać punkty w ligowej tabeli.

Zarząd poinformował także, że Klinsmann został odwołany z rady nadzorczej. To oznacza, że wcześniejsze plotki na temat przejęcia innej funkcji w zespole przez 52-latka okazały się błędne.

– Ostatnie wydarzenia były bardzo zaskakujące z perspektywy klubu. Juergen Klinsmann nie tylko postanowił opuścić funkcję trenera, ale także cały projekt. To była z jego strony gwałtowna reakcja, a teraz też to widzi. Niemniej jednak jest to po prostu niedopuszczalne w świecie biznesu. Byliśmy na dobrej drodze. Szkoda, że cała sytuacja poszła w tym kierunku – stwierdził z kolei obecny na sali Lars Windhorst.

Dla Krzysztofa Piątka to już ósmy trener (a jeśli weźmiemy pod uwagę duet, to dziewiąty) od czasu odejścia z Cracovii. Latem Hertha najprawdopodobniej po raz kolejny postara się przekonać do przyjęcia tej posady Niko Kovaca. Chorwat póki co dwukrotnie odmówił, ale po zakończeniu sezonu zapewne na nowo rozpatrzy propozycję od ekipy z Berlina.