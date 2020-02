Kolejna propozycja odrzucona. Co dalej z przyszłością Piotra Zielińskiego?

Jeszcze stosunkowo niedawno Piotr Zieliński był tak zwanym “dwunastym” zawodnikiem Napoli. Kimś, kto gra dużo, ale zwykle z ławki. Dziś Polak jest bez wątpienia jedną z najważniejszych postaci klubu spod Wezuwiusza. Pytanie, czy będzie nim nadal.

Rozmowy na temat nowego kontraktu 25-latka od dłuższego czasu wydają się znajdować w martwym punkcie. Nie pomaga na pewno fakt, że “Azzurri” w ostatnim okresie przechodzą przez niemały kryzys, atmosfera jest nerwowa, a to nie zachęca do wiązania się z klubem na dłużej.

Włoskie media donoszą, że Zieliński odrzucił właśnie kolejną propozycję przedłużenia umowy (o trzy lata), która wygasa latem 2021 roku. Polak mógłby liczyć na sporą podwyżkę (ok. dwa miliony euro), jednak nie zamierza przystać na kwotę sumy odstępnego, którą Napoli chce ustalić na poziomie stu milionów euro. Cóż – patrząc na pozycję Piotra w zespole, wcale nie musi godzić się na wszystko…

22 mecz Zielińskiego w 1 składzie z rzędu, praktycznie wszystkie po 90 minut. Łącznie 31 rozegranych meczów, ponad 2500 minut, dwa razy wszedł z ławki, raz (!) nie zagrał. Od października gra wszystko, kluczowa postać Napoli. — Michał Borkowski (@mbork88) February 12, 2020

Rozbieżności w warunkach to jedno, chęć pozostania w klubie – drugie. Już latem do końca kontraktu polskiego pomocnika pozostanie 12 miesięcy. Biorąc pod uwagę pozycję i opinię, jaką Zieliński wyrobił sobie w ostatnich latach, chętnych na jego pozostanie na pewno by nie brakowało. Dla Napoli byłaby to z kolei ostatnia okazja, by zarobić na 25-latku naprawdę duże pieniądze… Jak myślicie, czy pomocnik w najbliższej przyszłości zmieni barwy?