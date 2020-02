Boris Sekulic opuści Górnik Zabrze!

Kolejny piłkarz z ekstraklasy przymierzany jest do gry w MLS. Tym razem nie mówimy jednak o Polaku. To Boris Sekulic ma przenieść się w najbliższym czasie do Chicago Fire. Według ostatnich informacji, 28-letni defensor rozegrał w piątek swój ostatni mecz dla Górnika Zabrze!

Sekulic do ekipy ze Śląska trafił dość niedawno. Słowacki piłkarz serbskiego pochodzenia związał się bowiem z klubem w połowie lutego 2019 roku, odchodząc wówczas z ekipy CSKA Sofia. 28-latek z miejsca został ważnym ogniwem Górnika, kończąc sezon 2018/2019 z 13 występami w ekstraklasie, w których Boris zdobył dwie bramki oraz zaliczył cztery asysty.

Podczas trwającego sezonu Sekulic także jest podstawowym zawodnikiem zespołu. W dwudziestu jeden występach prawemu obrońcy udało się zgromadzić trzy ostatnie podania do partnerów z drużyny. W trakcie całej kampanii, Boris opuścił raptem jeden mecz. Była to rywalizacja z Rakowem Częstochowa.

Tym bardziej martwić mogą kibiców Górnika ostatnie doniesienia. Według informacji Tomasza Włodarczyka, Sekulic wkrótce opuści Zabrze i przeniesie się do MLS. Zawodnika chce wykupić ekipa Chicago Fire. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w piątek Sekulic rozegrał swój ostatni mecz dla Górnika.

Spekuluje się, że klub z ekstraklasy może otrzymać za 28-letniego piłkarza około 300 tys. dolarów. Kto zastąpi Słowaka? Według informacji Tomasza Włodarczyka, śląski klub jest zainteresowany pozyskaniem Bohdana Butko z Szachtara Donieck. Piłkarz, który ma na koncie występy w reprezentacji Ukrainy, wcześniej był bliski transferu do Lecha Poznań.

