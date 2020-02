Rafał Kurzawa zadebiutował w Danii – od razu zaliczył asystę

27-letni skrzydłowy został jednym z bohaterów Esbjerg fB. Przedostatni zespół Superligaen pokonał Kopenhagę 1:0, a były piłkarz Górnika Zabrze zaliczył asystę.

Od 25 maja ubiegłego roku – tyle Rafał Kurzawa czekał na występ w oficjalnym meczu. To miało miejsce jeszcze, gdy występował w Midtjylland, gdzie spędził pół roku na wypożyczeniu. Przez ostatnią rundę w Amiens nie otrzymał ani jednej szansy choćby pojawienia się na ławce rezerwowych. Dlatego ponownie Francuzi wypożyczyli go do Danii.

Gdy Kurzawa trafił do Esbjerg fB, zespół zajmował przedostatnie miejsce Superligaen. Dlatego wydaje się, że drużyna dokonała wczoraj rzeczy niemożliwej. Podopieczni Larsa Olsena pokonali rywali z FC Kopenhaga 1:0.

Asystę przy trafieniu Rodolpha Austina w doliczonym czasie pierwszej połowy zaliczył siedmiokrotny reprezentant Polski. Chociaż Kurzawa jeszcze potrzebuje czasu, by wejść w rytm meczowy, był jednym z najlepszych zawodników swojego zespołu w tym meczu.

Po meczu z Kopenhagą Esbjerg wciąż zajmuje trzynaste, przedostatnie miejsce w tabeli Superligaen. Traci już jednak tylko punkt do tego, by znaleźć się na wyższej pozycji.

Fot. Twitter Esbjerg fB