Erling Haaland pobił rekord Bundesligi!

Trudno znaleźć lepszą transakcję na przestrzeni ostatnich lat od transferu Erlinga Haalanda do Borussii Dortmund za 20 milionów euro. Oczywiście norweski napastnik miał wpisaną klauzulę wykupu w kontrakcie, stąd taka kwota. Trzeba jednak pamiętać, że przedstawiciele BVB musieli przekonać zawodnika do zmiany zespołu. Jak na razie, Erling Haaland radzi sobie w Bundeslidze wyśmienicie. Potwierdza to fakt, iż 19-latek pobił rekord ligi.

Norweg oficjalnie zadebiutował w drużynie podczas ligowej potyczki z Augsburgiem, wchodząc na murawę w 56. minucie starcia. Napastnik zanotował genialne wejście z ławki, zdobywając trzy gole oraz przyczyniając się do zwycięstwa swojego klubu 5-3. Mimo świetnego występu, Lucien Favre w kolejnym meczu również nie wystawił 19-latka w wyjściowym składzie. Haaland ponownie wszedł na boisko w trakcie starcia, strzelając tym razem dwie bramki.

Od momentu pobytu w Borussii Dortmund, Erling Haaland (pomijając towarzyskie spotkanie) zaliczył tylko jedno spotkanie bez trafienia do siatki. Była to przegrana przez BVB rywalizacja z Bayerem Leverkusen 3-4.

W piątkowym meczu z Frakfurtem, Norweg ponownie wpisał się na listę strzelców. Był to już ósmy gol 19-latka w pięciu występach Bundesligi. Co ciekawe, żaden inny piłkarz w historii niemieckich rozgrywek nie zaliczył takiego startu. Rezultat Haalanda jest o tyle jeszcze bardziej imponujący, iż cały czas trzeba pamiętać, że w dwóch meczach Erling wszedł z ławki.

Po świetnym starcie, napastnik BVB zajmuje już 12. miejsce w klasyfikacji strzelców. Do czwartej lokaty Erlingowi brakuje “zaledwie” trzech goli. Przy takiej skuteczności, wejście zawodnika do czołówki zestawienia wydaje się kwestią czasu.