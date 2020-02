Manchester City czekają jeszcze większe konsekwencje. “Obywatelom” oberwie się także w Anglii?

Jeśli jakiś fan piłki nożnej liczył w piątek na spokojny, romantyczny, walentynkowy wieczór, to… zdecydowanie się przeliczył. Świat futbolu zbombardowała informacja o ukaraniu Manchesteru City 30 milionami euro oraz wykluczeniem z dwóch najbliższych edycji Ligi Mistrzów.

Działania angielskiego giganta w końcu zostały poważnie wzięte pod lupę, a poważne naruszenie zasad Financial Fair Play nie uszło “Obywatelom” na sucho. Czy to najgorsze możliwe wiadomości dla klubu? Niekoniecznie.

Wszystko dlatego, że łamiąc zasady FFP, Manchester City naraził się nie tylko europejskiej, ale także rodzimej federacji. Wiele wskazuje na to, że FA (angielski związek piłki nożnej) pójdzie śladami UEFA i także postanowi wyciągnąć konsekwencje.

Według regulaminu, jedną z możliwych kar za popełnione wykroczenia może być nawet… degradacja klubu do League Two (czwarty poziom rozgrywkowy). To oczywiście najczarniejszy scenariusz, który pogrzebałby na parę lat Manchester City, jaki obecnie znamy.

Manchester City are facing a possible Premier League points deduction and could even be forced to play in League Two in the wake of their Champions League ban, according to the Star 😯 pic.twitter.com/7fze8QC11K

— Goal (@goal) February 15, 2020