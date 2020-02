Van Basten o hipokryzji Ajaksu. „Wiele mówią o świetnej akademii, ale…”

Transfer Antony’ego do Ajaksu jest już niemalże przypieczętowany. Brazylijczyk trafi do Amsterdamu za 20 milionów euro wraz z dodatkowymi 10 milionami bonusów. Takie zachowanie swojego byłego klubu skrytykował Marco van Basten, który zakpił z aktualnego lidera Eredivisie.

Brazylijczyk ma zostać następcą Hakima Ziyecha, który latem przeniesie się do Chelsea. Brazylijczyk w tak młodym wieku jest jednym z kluczowych zawodników Sao Paulo, a transfer do Europy będzie dla niego pewnym testem na sprawdzenie swoich umiejętności. Taki ruch skrytykował jednak Marco van Basten.

– W Ajaksie wiele mówi się o świetnym rozwijaniu młodzieży. A potem przychodzi taki moment, kiedy kupujesz młodego piłkarza za ogromne pieniądze. Te dwie rzeczy wzajemnie się wykluczają. Coś tutaj zatem nie gra.

– Akademia to powinien być klejnot Ajaksu. Należy rozwijać tych chłopaków, a następnie wydawać pieniądze na doświadczonych graczy, którzy poprowadzą młodych adeptów z akademii. Mowa o piłkarzach na pewnym poziomie i wieku, tacy jak Daley Blind i Dusan Tadić.

Van Basten poniekąd ma oczywiście racje jeśli chodzi o doświadczonych graczy. Co do hipokryzji Ajaksu to tutaj możemy poddać to pod wątpliwość. Nie zawsze w akademii pojawi się pokolenie, które doprowadzi klub z Holandii do dobrego wyniku w Europie. Zespół Ten Haga póki co umiejętnie balansuje wydatki po tym jak ze sprzedaży De Ligta oraz De Jonga zarobili ponad 150 milionów euro.