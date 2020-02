Manchester City straci mistrzostwo Premier League? Co to konkretnie oznacza dla Liverpoolu?

Kibice Liverpoolu być może nadal mają w pamięci poślizgnięcie Stevena Gerrarda. Po tym spotkaniu „The Reds” zaprzepaścili szanse na ligowy tytuł, który ostatecznie trafił do Manchesteru City. Po kilku latach sytuacja może obrócić się o 180 stopni.

Po dwuletnim zakazie gry w Lidze Mistrzów i karze finansowej od UEFA, „Obywatele” czekają także na decyzje ze strony władz Premier League. Według informacji „Daily Mail” zarządcy ligi rozważają nawet pozbawienia ekipy Pepa Guardioli mistrzostwa wygranego w sezonie 2013/2014.

W tej sprawie ma zostać podjęte oddzielne dochodzenie. Jeśli Premier League udowodni City naruszenie zasad, wówczas może dojść do najgorszego. Mowa tutaj o odjęciu punktów nie w obecnej kampanii, lecz w latach 2012-2016, kiedy to ekipa z Etihad Stadium dwukrotnie zdobywała krajowy tytuł. Wówczas jedno mistrzostwo trafiłoby do Liverpoolu.

Premier League podchodzi mniej rygorystycznie niż UEFA do finansów, ponieważ pozwala na straty w wysokości 105 milionów funtów w ciągu trzech sezonów. Sęk jednak w tym, że dane przedstawiane przez kluby…nie są sprawdzane przez ligę. Klub z Manchesteru twierdzi, że wszystkie ich wyliczenia były dokładne, ale według UEFA przychody za sponsoring zostały zawyżone.

Manchester City ma zamiar złożyć odwołanie do CAS, aby dwuletnie zawieszenie w europejskich pucharach zostało odwołane. Mistrz Anglii musi się jednak śpieszyć, ponieważ cała sprawa musi zostać rozwiązana do 23 lipca.