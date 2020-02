Gwiazdor Manchesteru City: “Chciałbym tam wrócić. Jeśli będą mnie chcieli – wrócę”

Wykluczenie Manchesteru City z dwóch najbliższych edycji Ligi Mistrzów odbiło się echem na całym świecie. Klub, który od lat marzy o wygraniu tych rozgrywek, nagle znalazł się pod ścianą. Brak szansy na zdobycie trofeum to jeden z wielu problemów, które mogą dotknąć klubu z północy Anglii…

Niemal równo z ogłoszeniem decyzji zaczęto się zastanawiać, co dalej z Pepem Guardiolą oraz największymi gwiazdami zespołu. Nie jest tajemnicą, że gra w najbardziej elitarnych europejskich rozgrywkach to jeden z “must have” na liście każdego świetnego gracza.

Nie minęło kilka dni, a my już dostaliśmy dość niefortunną – zważywszy na okoliczności – wypowiedź zawodnika “Citizens”. Bernardo Silva, jedna z największych gwiazd zespołu i pupilek Guardioli, dość wyraźnie nawiązał do swojej przyszłości, której raczej nie wiąże z obecnym mistrzem Anglii…

– Czuję wewnętrzną pustkę. Zdaję sobie sprawę, że opuściłem Benfikę zbyt szybko i chciałbym tam wrócić. Jeśli będą mnie chcieli – wrócę. Benfica to mój ukochany klub – zaznaczył Portugalczyk.

Friday:

❌ Manchester City are banned from the Champions League.

Today:

🗣 Bernardo Silva: "I have this emptiness because I left Benfica a little early, and I think I will come back… If they want me there, I will return."

🇵🇹 pic.twitter.com/w3VtHMzceW

— Football Tweet (@Football__Tweet) February 16, 2020