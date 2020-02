Jedenastu w polu. Ter Stegen bramkarzem z pierwszym takim wynikiem od… 14 lat

Patrząc na rozważania Barcelony z ostatnich lat, dotyczące poszukiwań bramkarza, który zastąpiłby Victora Valdesa, można było odnieść wrażenie, że bardziej niż umiejętność bronienia, liczy się gra nogami. W stylu preferowanym przez “Blaugranę” było to zrozumiałe, ale postanowiono poszukać naprawdę bardzo dogłębnie.

Od kilku lat bezdyskusyjnym numerem jeden w bramce Barcelony jest Marc-Andre ter Stegen. Niemiec, choć początkowo dość często zdarzały mu się niewymuszone błędy, rozwijał się bardzo szybko, dzięki czemu stał się jednym z najlepszych nie tylko w La Liga, ale i na świecie.

Poza kapitalnymi interwencjami Niemiec pokazuje nam także, że “Duma Katalonii” wykonała zadanie i ściągnęła golkipera, który nogami gra wręcz wybornie. Najlepszym dowody na to jest sobotni mecz na Camp Nou z Getafe, który gospodarze wygrali 2:1.

Podliczono, że w jego trakcie niemiecki bramkarz wykonał aż… 69 podań do swoich kolegów. To najlepszy wynik uzyskany przez jakiegokolwiek bramkarza w ostatnich 14 latach.

Z jednej strony nie jest to powód do chluby dla drużyny, bo pokazuje, jak wielkie problemy miała Barcelona by wyjść z własnej połowy przeciwko bardzo wysoko i agresywnie ustawionym rywalom. Z drugiej jednak wystarczy obejrzeć powtórki, by docenić to, w jaki sposób Ter Stegen wychodził z naprawdę niełatwych sytuacji.

Niejeden zawodnik z pola miałby problemy z tak dokładną grą. Niemiec zachowywał się, jakby – potocznie ujmując – nie miał układu nerwowego. Jak myślicie, czy 27-latek to obecnie najlepiej grający nogami bramkarz na świecie?