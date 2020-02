Był porównywany do Pulisica, trafił na testy do Rakowa

Jak informuje “Sport.pl”, Raków testuje Bena Ledermana. Amerykanin z polskim i izraelskim paszportem trenował przez jakiś czas w zespole U-18 Barcelony.

Jeszcze siedem lat temu Ben Lederman był uważany za drugi największy piłkarski talent obok Christiana Pulisica. Do Barcelony trafił w wieku jedenastu lat i przeszedł wszystkie kategorie szkoleniowe, kończąc na zespole U-18.

Jak informuje Tomasz Włodarczyk, “Blaugrana” pozyskując Ledermana złamała przepisy. To wyszło na jaw, gdy piłkarz miał czternaście lat. Przepisy zakładają, że młody zawodnik może być zgłoszony przez zespół wtedy, gdy mieszkał wcześniej pięćdziesiąt kilometrów od swojego kraju bądź posiada paszport państw UE i wyjechał po 16. roku życia albo gdy jego rodzina przeniosłaby się z nim do miejsca treningów.

Barcelona złamała przepisy również w przypadku dziewięciu innych piłkarzy. Lederman musiał wrócić do USA, a konkretnie do IMG Bradenton, gdzie spędził dwa lata. Wrócił do “Blaugrany” jeszcze przed ukończeniem 18. roku życia, gdyż otrzymał wcześniej polski paszport.

Potem wrócił na półtora roku do “Dumy Katalonii”, gdzie trenował w zespole U-18. Następnie występował w juniorach Genk, aczkolwiek nie przebił się do pierwszego zespołu. W 2020 roku trafił do izraelskiego Hakoah Amidar Ramat Gan.

Według informacji Tomasza Włodarczyka, Ben Lederman przebywa na testach w Rakowie Częstochowa. W razie transferu, dzięki polskiemu paszportowi, piłkarz będzie mógł mieć status młodzieżowca.