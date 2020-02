Luka Zarandia bliski powrotu do Arki?

Luka Zarandia wróci do Arki? Gruzin ostatnio coraz rzadziej występuje w Zulte Waregem, dlatego belgijskie media wiążą go z wypożyczeniem do Gdyni.

24-latek trafił do Belgii w letnim oknie transferowym. Początki miał nie najgorsze – w pierwszych dziesięciu meczach zaliczył cztery asysty. Z czasem jednak jego pozycja w Zulte Waregem słabła i w tym roku Zarandia spędził na boisku zaledwie 26 minut.

Według doniesień belgijskich mediów, Luka Zarandia jest łączony z powrotem do Arki. W gdyńskim zespole Gruzin występował przez 2,5 roku. W pierwszej rundzie zdobył Puchar Polski, zdobywając gola w finałowym starciu z Lechem. Kibice Arki umieścili go w najlepszej jedenastce w 90-letniej historii klubu.

Bez wątpienia pozyskanie Zarandii mogłoby poprawić sytuację Arki w strefie ofensywnej. Podopieczni Aleksandara Rogicia w tym roku jeszcze ani razu nie trafili do siatki. Może powrót 24-letniego skrzydłowego okazałby się lekarstwem na problemy drużyny, która znajduje się w strefie spadkowej?