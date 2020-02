Heung-Min Son nie zagra do końca sezonu?!

Tottenham, podobnie jak kilka angielskich drużyn, musi zmagać się w tym sezonie z kilkoma problemami. Głównym z nich jest kontuzja Harry’ego Kane’a. Napastnik leczy obecnie poważny uraz. Nie ma pewności, czy snajper zdąży na Euro 2020. Do grona kontuzjowanych dołączył Heung-Min Son. Sytuacja 27-latka także nie jest za ciekawa. Według Jose Mourinho, piłkarz nie zamelduje się na murawie do końca rozgrywek.

Po ogłoszeniu dłuższej przerwy Kane’a, jeden z zawodników “Kogutów” musiał przejąć w głównej mierze obowiązki strzeleckie w drużynie. Zrobił to Heung-Min Son. 27-latek ma za sobą bardzo dobrą serię. Wystarczy powiedzieć, że ofensywny gracz zanotował pięć występów z rzędu z minimum jednym trafieniem. Podczas starcia z Aston Villą, Son miał ogromny wpływ na rezultat spotkania, zdobywając dwa gole.

Niestety, swojego dorobku Heun-Min w najbliższym czasie nie poprawi. 27-latek w trakcie ostatniej rywalizacji w lidze złamał rękę. Uraz wymaga przeprowadzenie zabiegu, co wyklucza grę piłkarza w najbliższych tygodniach. Znacznie gorszy scenariusz w kwestii zawodnika przedstawił Jose Mourinho. Portugalczyk stwierdził, iż Son może nie zagrać do końca kampanii – Nie liczę na niego już do końca sezonu. Jeśli zagra dwa lub trzy mecze, to dlatego, że rekonwalescencja przebiegła bardzo sprawnie. Nie zamierzam jednak liczyć na jego powrót.

Sytuacja Tottenhamu w formacji ofensywnej nie jest za ciekawa. Mourinho nie ma tak naprawdę wyboru w kontekście pozycji napastnika. Brak Kane’a Sona to olbrzymi cios dla zespołu. Już w środę klub zmierzy się na własnym obiekcie w Lidze Mistrzów z RB Lipsk, natomiast w sobotę rozegra derbowe starcie z Chelsea.