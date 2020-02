Zakaz dla kibiców Arki Gdynia został zawieszony

Kolejny klub PKO Ekstraklasy uniknął kary. Najwyższa Izba Odwoławcza PZPN zawiesiła również zakaz dla części kibiców Arki Gdynia.

W poprzedniej kolejce Arka grała u siebie z Cracovią. To nie mecz wzbudził jednak najwięcej emocji, a to co działo się na trybunach. Fani gdyńskiego klubu wywiesili transparenty. “Midak zabieraj ze sobą bosego Antka i wy***j” – napisali kibice.

W związku z tym, kibice z trybuny “Górka” mieli otrzymać zakaz wstępu na najbliższy mecz Arki u siebie z Rakowem Częstochowa.

Ostatecznie klub odwołał się od zakazu, a Najwyższa Izba Odwoławcza PZPN zdecydowała się zawiesić karę.

– Podczas dzisiejszego spotkania Zarządu Klubu oraz Zarządu Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki, poświęconego decyzji Komisji Ligi z dnia 12.02.2020 r., po zapoznaniu się z uzasadnieniem oraz opinią prawną wykonaną przez Kancelarię, podjęto decyzję o złożeniu odwołania od decyzji Komisji Ligi wraz z wnioskiem o zawieszenie wykonalności orzeczonej kary do czasu rozpoznania sprawy przez Najwyższą Komisję Odwoławczą PZPN. – możemy przeczytać w komunikacie na oficjalnej stronie Arki.