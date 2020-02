Poważna deklaracja Pepa Guardioli – “Kocham ten klub”

Po tym jak UEFA opublikowała karę dla Manchesteru City w postaci wykluczenia z europejskich rozgrywek na dwa sezony, przypuszczano, że klub opuści w najbliższym czasie Pep Guardiola. Oczywiście, jak na razie ostateczna decyzja w sprawie udziału “The Citizens” nie zapadła. Sam Guardiola złożył jednak jasną deklarację, która wyklucza jego rozstanie z zespołem. Chyba że, sam klub postanowi zwolnić szkoleniowca.

Patrząc na projekt, jaki stworzył hiszpański trener na Etihad Stadium, można stwierdzić, że w lidze Pep spełnił w 100% oczekiwania. Manchester City dwukrotnie cieszył się z triumfu w Premier League, notując dwie fantastyczne kampanie. W rozgrywkach 2017/2018, “The Citizens” zdobyli łącznie 100 punktów, przegrywając tylko w dwóch meczach. Ubiegły sezon to oczywiście niezwykła batalia o tytuł mistrzowski z Liverpoolem, zakończona sukcesem dla obrońcy pucharu.

Mając jednak takie możliwości, trudno nie oprzeć się wrażeniu, iż Pep Guardiola nieco zawiódł w kontekście wyników na europejskiej scenie. Z pewnością taką ekipę jak Manchester City stać było na coś więcej, niż ćwierćfinał Ligi Mistrzów. W tym sezonie podopieczni hiszpańskiego szkoleniowca mogą poprawić ten przeciętny wynik, jednakże już na starcie fazy pucharowej, mistrzowie Anglii są w nieciekawej sytuacji, gdyż muszą rywalizować z Realem Madryt.

Co zatem z kolejnymi sezonami? Jeżeli kara Manchesteru City zostanie utrzymana, to w najbliższych dwóch latach nie zobaczymy “The Citizens” w europejskich potyczkach. Taki rozwój sytuacji nie zraża jednak Pepa Guardioli. Hiszpan oznajmił, iż nigdzie się nie rusza. Chyba że to zarząd podejmie taką decyzję – Jeśli mnie nie zwolnią, to zostanę w Manchesterze City na 100%. Chcę tego. Kocham ten klub. Nieważne co się stanie, będę tutaj.

Manchester City już w przyszłą środę będzie rywalizować na wyjeździe z “Królewskimi” w ramach 1/8 finału LM.