PGE Narodowy nadal bez dostawcy murawy. Unieważniono przetarg!

Ogromny szum wywołała w połowie listopada murawa, która była na PGE Narodowym podczas spotkania reprezentacji Polski ze Słowenią. Stan boiska był tragiczny, więc wszelkie krytyczne wypowiedzi wydawały się słuszne. Dlatego też, osoby odpowiedzialne za obiekt ogłosił przetarg na nowego dostawcę. Po wyłonieniu zwycięzcy unieważniono wybór… dzień po.

Po wydarzeniach z meczu “Biało-Czerwonych” specjalne wymogowi w kontekście nowej murawy nie zaskakiwały. Stadion Narodowy nie mógł sobie pozwolić na kolejną wpadkę w postaci źle przygotowanego obiektu. Dlatego też, firmy zgłaszające chęć wykonania usługi w postaci położenia murawy musiały z pewnością zmierzyć się ze spełnieniem pewnych punktów.

W przetargu ostatecznie wzięły udział trzy firmy, a najlepszą ofertę przedstawiła firma Dropservice, która zobowiązała się na wykonanie usługi za 1 678 320 złotych. Co ciekawe, propozycji nie złożyła firma Trawnik, czyli wcześniejszy dostawca murawy.

Gdy wydawało się, że Dropservice zacznie powoli myśleć o pracy na PGE Narodowym, by przygotować obiekt na finał Pucharu Polski oraz mecz towarzyski przeciwko Rosji, komisja zadecydowała, by anulować wynik przetargu. Sytuacja może nieco zaskoczyć, gdyż komisja miała aż 30 dni na dokładne przeanalizowanie całego przetargu.

Co to oznacza w praktyce? Nadal nie ma ustalonego wykonawcy, a do finałowego starcia w Pucharze Polski nie pozostało tak wiele czasu. Z pewnością operator PGE Narodowego natychmiastowo uruchomi procedurę kolejnego przetargu, by wyłonić firmę odpowiedzialną za dostarczenie murawy.