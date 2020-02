Nie tylko De Jong mógł trafić z Ajaksu do Barcelony? “Nie byłem zaskoczony ofertą”

Dusan Tadić był jednym z kluczowych zawodników Ajaksu, który w ubiegłym sezonie dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. Nic zatem dziwnego, że o Serba pytało wiele czołowych europejskich klubów. Jednym z nich była także Barcelona.

Pomocnik w 2018 roku dość niespodziewanie zamienił Southampton na Ajax. Był to ruch co najmniej dziwny, zważywszy na fakt, że Tadić regularnie występował w „Świętych”. Czas pokazał jednak, że piłkarz wiedział co robi i już w pierwszym sezonie był o krok od finału Champions League. Wówczas do Barcelony postanowił odejść między innymi Frenkie De Jong, ale jak się okazuje nie tylko młody rozgrywający otrzymał taką propozycję.

– Nie byłem zaskoczony, że Barcelona chce mnie u siebie w zespole na sześć miesięcy, ponieważ miałem świetny sezon. Ale przekazałem im, że Ajax jest moim klubem i nie było powodu, aby wyjeżdżać do Barcelony, ponieważ mam tu wszystko, czego tylko chcę. Ponadto posiadam ważny kontrakt do 2026 roku.

Ze słów Tadicia wynika, że najprawdopodobniej chodziło o transfer w zimowym okienku, tuż po kontuzji Luisa Suareza. Dusan u Erika Ten Haa dość często rozgrywa spotkania na środku ataku, a taki gracz z pewnością przydałby się dla Quique Setiena.

Ostatecznie „Duma Katalonii” sięgnęła po Martina Braithwaite’a, który za 18 milionów euro trafił na Camp Nou z Leganes.