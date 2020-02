Raheem Sterling komplementuje Real Madryt – “To fantastyczny klub”

Jedna z ciekawszych rywalizacji rozgrywana w ramach 1/8 finału LM to potyczka Manchesteru City z Realem Madryt. Już w środę angielska ekipa wybierze się do stolicy Hiszpanii, by rozegrać pierwszy z dwóch meczów. Z tego też powodu, Raheem Sterling udzielił dłuższego wywiadu, w którym wypowiedział się o swoim przeciwniku. Nie zabrakło także słów w kontekście ewentualnego transferu.

Raheem rozgrywa kolejny, dobry sezon w barwach “The Citizens”. We wszystkich rozgrywkach 25-latek zdobył łącznie 20 bramek, dorzucając do tego 3 asysty. Na szczególną uwagę zasługuje postawa Anglika w Lidze Mistrzów. Sterling zagrał w sześciu spotkaniach LM. W tym czasie udało się byłemu zawodnikowi Liverpoolu strzelić pięć goli oraz zaliczyć trzy ostatnie podania do partnerów z drużyny.

Najważniejsze mecze Manchesteru City w tym sezonie jeszcze przed ekipą Guardioli. Jednym z istotniejszych spotkań z pewnością będzie rywalizacja “The Citizens” z Realem Madryt na Estadio Santiago Bernabeu. Choć pierwszy mecz nie powinien przesądzić o losach awansu jednej z drużyn, to dla angielskiej ekipy ważne jest, by dobrze zaprezentować się na obiekcie przeciwnika.

Kilka dni przed potyczką hiszpański “AS” przeprowadził dłuższą rozmowę ze Sterlingiem. Raheem otrzymał kilka pytań. Jedno z nich dotyczyło oczywiście jego ewentualnej gry w Realu. 25-latek odpowiedział w taki sposób – Spodziewałem się tego. Na ten moment jestem w Manchesterze City. Cieszę się z tego powodu. Muszę jednak powiedzieć, że Real Madryt to fantastyczny klub. Gdy widzisz białą koszulkę dokładnie wiesz o co chodzi oraz z czym masz do czynienia. To niesamowite. Zaznaczam jednak, że mam kontrakt z “The Citizens” i muszę to uszanować. Real to fantastyczny zespół.

Całą atmosferę w kontekście ewentualnego transferu Sterlinga do Realu podgrzewa oczywiście aktualna sytuacja Manchesteru City. “The Citizens” stoją przed widmem wykluczenia z LM na dwa sezony. Przy takim rozwoju wydarzeń, Raheem zapewne może w większym stopniu rozważać zmianę barw klubowych.