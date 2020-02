Lahoz poprowadzi El Clasico

Decyzje hiszpańskich sędziów po El Clasico zwykle są szerzej komentowane aniżeli poczynania piłkarzy Realu Madryt i Barcelony. Możemy się spodziewać, że nie inaczej będzie tym razem, ponieważ najważniejsze decyzje w trakcie niedzielnego spotkania będzie podejmować Mateu Lahoz.

Taki wybór ze strony hiszpańskiej federacji zapadł zaledwie kilka dni po tym jak Sergio Ramos krytycznie ocenił pracę Hernandeza Hernandeza po meczu z Levante. Obrońca nie miał zamiaru gryźć się w język,a cała sytuacja potwierdziła, że ten arbiter nie należy do jego ulubionych. W przeszłości Hernandez Hernandez dwukrotnie wyrzucał Ramosa z boiska. Z kolei podczas grudniowego meczu nie odgwizdał dwóch klarownych rzutów karnych po sytuacjach z Varanem. Mogliśmy się zatem spodziewać, że władze ligi wskażą innego sędziego na to starcie.

Jeśli weźmiemy pod uwagę Lahoza, to do tej pory prowadził cztery razy El Clasico. Konkretnie miało to miejsce w sezonach:

2012/2013: Real Madryt 2:1 Barcelona (Superpuchar Hiszpanii)

2013/2014: Barcelona 1:2 Real Madryt (finał Pucharu Króla)

2014/2015: Barcelona 2:1 Real Madryt (La Liga)

2018/2019: Barcelona 1:1 Real Madryt (półfinał Pucharu Króla)

Jak widać trudno tutaj mówić o stronniczości, tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę bilans wszystkich meczów „Królewskich” i „Dumy Katalonii”. Lahoz to jednak człowiek, który uwielbia kraść show piłkarzom i już za kilka dni sytuacja może się powtórzyć.

FOT: Wikimedia