Aubameyang zrównał się z Vardym. Niesamowita statystyka Gabończyka!

Trudno znaleźć lepszy transfer Arsenalu na przestrzeni ostatnich lat, niż transakcja związana z Pierre-Emerickiem Aubameyangiem. Gabończyk zasilił londyński zespół pod koniec stycznia 2018 roku. Od tego momentu, napastnik regularnie trafia do siatki rywali. Wystarczy bowiem powiedzieć, iż żaden inny gracz w Premier League w tym czasie nie strzelił więcej bramek.

Arsenal po zmianie szkoleniowca powoli wychodzi na prostą. Drużyna pod wodzą Artety spisuje się całkiem przyzwoicie, co potwierdza seria spotkań bez porażki. Po raz ostatni Arsenal musiał uznać wyższość rywala 29 grudnia. Była to rywalizacja z Chelsea zakończona przegraną “Kanonierów” 1-2.

Na murawie błyszczy Pierre-Emerick Aubameyang, który niedawno wrócił do gry po zawieszeniu. 30-latek odegrał kluczową rolę w zwycięskim starciu z Evertonem, zdobywając dwie bramki (mecz zakończył się wygraną Arsenalu 3-2). Był to odpowiednio 16 i 17 gol Gabończyka w tym sezonie Premier League. Oznacza to, iż gracz Arsenal zrównał się liczbą trafień z graczem Leicester, Jamie Vardym.

Znacznie bardziej, od liczby strzelonych bramek w tym sezonie, imponuje statystyka Aubameyanga dotycząca zdobytych goli od początku przygody zawodnika z angielską piłką. Co ciekawe, żaden inny gracz w Premier League nie trafił do siatki więcej razy, niż Pierre-Emerick. Takim samym wynikiem może pochwalić się Mohamed Salah (obaj panowie mają po 49 trafień).

Arsenal musi zatem zrobić wszystko, by przekonać Gabończyka do dalszej przygody z londyńskim klubem. Obecna umowa piłkarza ważna jest do końca sezonu 2020/2021. Według mediów, rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu stanęły w martwym punkcie.