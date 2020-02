Widzew ponownie z rekordem sprzedanych karnetów

Od 2017 roku kibice Widzewa Łódź są wzorem dla sympatyków innych polskich klubów. Powód? Przede wszystkim regularny i rekordowy zakup karnetów, których sprzedaż z rundy na rundę stale rośnie. Tym razem nieznaczenie pobito rekord o 24 sztuki.

16401 kibiców postanowiło wesprzeć klub z Łodzi i dokonało zakupu karnetu na rundę wiosenną. Oznacza to, że po raz siódmy z rzędu fani zespołu grającego na co dzień w drugiej lidze pobili rekord Polski pod tym kątem.

– To, że kibice Widzewa wykupują wszystkie dostępne karnety, stało się piękną widzewską tradycją. Cieszę się, że fani czerwono-biało-czerwonych chcą być z nami i wypełniać “Serce Łodzi”, współtworząc niesamowitą, niepowtarzalną atmosferę widowisk, które wykraczają daleko poza rywalizację sportową. Doping widzewiaków to fenomen, który potwierdza, że widzewska społeczność to wyjątkowa grupa ludzi. Dokładamy w klubie wszelkich starań, żeby rozwijać się, zmieniać i dalej wspólnie budować przyszłość Widzewa – przyznała Martyna Pajączek, prezes Widzewa na oficjalnej stronie internetowej.

Przykład Widzewa pokazuje, że nawet na trzecim poziomie rozgrywkowym można notować takie wyniki, biorąc pod uwagę sprzedaż karnetów. Patrząc między innymi na frekwencje podczas ostatniego spotkania Wisły Płock można złapać się jedynie za głowę. Ekipie prowadzonej przez Marcina Kaczmarka jedyne czego brakuje to awans do pierwszej ligi, a następnie do ekstraklasy. Łódź jako jedno z największych miast w Polsce potrzebuje zespołu w najwyższej klasy rozgrywkowej, po tym jak ŁKS najprawdopodobniej spadnie ponownie na zaplecze za kilka miesięcy.

Kolejne rekordy Polski sprzedanych karnetów ustanowione przez kibiców Widzewa:

marzec 2017 – 15310 sprzedanych karnetów

lipiec 2017 – 15903

marzec 2018 – 16224

lipiec 2018 – 16311

marzec 2019 – 16339

sierpień 2019 – 16377

luty 2020 – 16401