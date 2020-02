Koke wysyła radę do Joao Felixa. Portugalczyk musi zmienić swoją postawę?

Gdy dany klub sprowadza zawodnika za 126 milionów euro, trudno dziwić się, że cała drużyna wraz z kibicami ma wobec takiego piłkarza spore oczekiwania. Joao Felix dołączył do Atletico za ogromne pieniądze. Jak na razie, Portugalczyk spisuje się przeciętnie, by nie powiedzieć słabo. Pierwsze sygnały mediów sugerują, iż 20-latek nie do końca jest zadowolony z pobytu w Madrycie. Pewną radę wysłał koledze z drużyny kapitan zespołu, Koke.

Nikt z pewnością nie wymagał od Felixa zdobyczy bramkowej na poziomie Griezmanna z ubiegłego sezonu. Po pierwsze, Joao to nadal bardzo młody gracz, który dopiero uczy się piłki na najwyższym poziomie. Po drugie, przeskok z ligi portugalskiej do hiszpańskiej na pewno jest duży, a gra w Lidze Europy oraz jeden występ w LM podczas ubiegłego sezonu nie mogły przygotować zawodnika do występów w LaLiga.

Trzy zdobyte bramki w osiemnastu spotkaniach to jednak bardzo słaby rezultat. Felix dwukrotnie miał problemy zdrowotne, jednakże 20-latkowi udało się już rozegrać prawie 1300 minut w lidze. Trzeciego gola podczas trwającego sezonu Joao zdobył w ostatnim meczu, wchodząc na murawę z ławki rezerwowych. Być może jest to dobry sygnał na przyszłość.

Pewną radę młodszemu koledze z drużyny dał Koke. Kapitan Atletico zasugerował, iż Joao Felix musi zacząć słuchać odpowiednich osób – Felix to bardzo młody chłopak z niesamowitymi umiejętnościami. Jeśli Joao zacznie słuchać trenera oraz kolegów z drużyny, będzie zawodnikiem, jakiego chcemy oglądać. Nie miał za dużo szczęścia z powodu kontuzji, jednakże uważam, że w przyszłości zobaczymy gracza, na którego każdy czeka.

Być może media miały zatem rację i Felix nie do końca dobrze czuje się w Atletico, co wpływa na relację tego zawodnika ze szkoleniowcem i kolegami. Joao musiał jednak mieć świadomość, do jakiego klubu idzie i jaki styl preferuje Diego Simeone.