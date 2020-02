Mateusz Borek ma nowego pracodawcę! Zacznie już od marca

Odszedł Smokowski, odszedł Kołtoń, wszyscy czekali na informację, kiedy (i czy) odejdzie także Borek. Nasz ulubiony wczasowicz z Tajlandii długo budował napięcie, ale w końcu możemy to oficjalnie potwierdzić – dotychczasowy (oraz wciąż oficjalnie aktualny) ekspert i komentator Polsatu znalazł nowe zajęcie.

Jakie? Na ten moment nie stanęło na żadnej innej stacji telewizyjnej, a 46-latek będzie obecny przede wszystkim w Internecie. Poza “Kanałem Sportowym”, którego jest współtwórcą, Mateusz Borek stanie się członkiem załogi… “Przeglądu Sportowego” oraz “Onet Sport”, w których będzie pełnił rolę ambasadora sportu. Na czym konkretnie będzie polegała jego rola? “PS” właśnie przedstawił ogólny zarys.

.@BorekMati został ambasadorem sportu w @OnetSport i @przeglad! Od marca 2020 w serwisach znajdziecie jego analizy, komentarze i relacje! 😍 pic.twitter.com/JtOupxERUa — Przegląd Sportowy (@przeglad) February 25, 2020

Co ciekawe, dla Mateusz Borka nie będzie to zupełnie nowe zajęcie, a raczej powrót do przeszłości. Na początku września komentator był jednym z tych, którzy pożegnali się z “Przeglądem”, w którym Borek był wtedy felietonistą.

Serdecznie dziękuję za kilka lat współpracy @przeglad i za zaufanie @Rudzki77 — Mateusz Borek (@BorekMati) September 2, 2019

Być może jest to także mała odpowiedź na zadawane od miesięcy pytanie pt.: “Co dalej z Misją Futbol?” Mateusz Borek, ekspert i mejwen w jednym, być może będzie pełnił także funkcję “twarzy” programu. Jeśli nie Misji Futbol, to podobnego. Jak myślicie, czy oficjalne ogłoszenie definitywnego końca współpracy z Polsatem jest coraz bliżej?