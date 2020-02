Oficjalnie: Maciej Stolarczyk nowym selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 19

Maciej Stolarczyk po kilku miesiącach wraca do trenerskiego zawodu. 48-latek od pierwszego marca obejmie stery selekcjonera reprezentacji Polski do lat 19.

Były szkoleniowiec Wisły niezbyt długo nacieszył się urlopem. W listopadzie został zwolniony z funkcji pierwszego trenera krakowskiej ekipy po ośmiu ligowych porażkach z rzędu. Pomimo fatalnej końcówki, jego praca w tym zespole została oceniona pozytywnie i mogliśmy się spodziewać, że za jakiś czas uda mu się wrócić na tzw. karuzele trenerską. Przypuszczaliśmy jednak, że będzie to raczej ekstraklasa aniżeli młodzieżowa kadra.

Dość niespodziewanie jednak ośmiokrotny reprezentant Polski trafił do PZPN, gdzie już niebawem rozpocznie zmagania z drużyną do lat 19, która w tym roku wystartuje w kwalifikacjach do EURO 2022. Ich rywalami w fazie zasadniczej będzie Portugalia, Grecja oraz Czechy. Spotkania muszą zostać rozegrane w terminie do 17 listopada 2020 roku, po czym odbędą się kolejne etapy eliminacji. Łącznie w finałowym turnieju weźmie udział osiem ekip.

Stolarczyk wraca do polskiego związku po blisko trzech latach rozłąki. W 2014 roku został zatrudniony przez Zbigniewa Bońka do roli asystenta trenera Miłosza Stępińskiego w reprezentacji Polski U-20, a następnie miał okazję poprowadzić samodzielnie tę kadrę przez pięć spotkań.