Borussia Dortmund nie zapomina o Kubie Błaszczykowskim. Miły gest klubu w kierunku Polaka!

Z wielkiego polskiego trio w BVB pozostał już tylko Łukasz Piszczek. Jak wiadomo, Robert Lewandowski reprezentuje barwy Bayernu, natomiast Kuba Błaszczykowski po przygodach we Fiorentinie i Wolfsburgu wrócił do Wisły Kraków. Choć po raz ostatni 34-latek rozegrał spotkanie dla ekipy z Dortmundu 30 maja 2015 roku, to Borussia cały czas pamięta o swoim byłym piłkarzu. Potwierdza to ostatni gest klubu.

Czasu się nie oszuka. Mając już 34 lata na karku, Jakub Błaszczykowski nie może rywalizować na mocnym, europejskim poziomie. Dodatkowo dochodzą kontuzję, które niestety dość regularnie wykluczają Jakuba z gry. Dlatego też, Błaszczykowski wrócił do ekstraklasy, by pomóc odbudować Wisłę Kraków. Doświadczony reprezentant Polski dobrze radzi sobie na krajowym podwórku.

Już podczas ubiegłego sezonu, Błaszczykowski zanotował 5 bramek oraz dorzucił 2 asysty do 8 występów. W tej kampanii, wynik Jakuba Błaszczykowskiego jest nieco gorszy. 34-latek ma na swoim koncie 3 gole i 3 ostatnie podania do partnerów z drużyny w ekstraklasie.

Ostatnie trafienie Błaszczykowskiego było jednak wyjątkowej urody. Kuba zdobył bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego, popisując się świetnym strzałem.

Things you love to see: Kuba scoring a rocket free-kick with his hometown club in Poland! 💛 Wieczna legenda 🇵🇱pic.twitter.com/6FB8YCgfim — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 25, 2020

O swoim byłym zawodniku postanowiła przypomnieć swoim kibicom Borussia, która umieściła wideo z golem na swoim Twitterowym koncie. Trzeba przyznać, że przy takich akcjach klub zawsze łapie plusy u swoich sympatyków.