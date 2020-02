Oficjalnie: Vida zawodnikiem Piasta Gliwice. Wielkie wzmocnienie mistrza Polski!

Kristopher Vida został nowym graczem Piata Gliwice. 24-letni skrzydłowy podpisał kontrakt, który związał go z Niebiesko-Czerwonymi do 30 czerwca 2023 roku.

Skrzydłowy trafia do polskiej ekstraklasy z Dunajskiej Stredy. Węgier w tym sezonie ma na koncie 25 spotkań, w których zanotował 8 bramek i 4 asysty. Jego wielkim atutem jest przede wszystkim wszechstronność. Vida bowiem potrafi grać nie tylko po obu skrzydłach, ale także jako typowa “dziesiątka” oraz środkowy napastnik. Piast z pewnością potrzebował takiego mobilnego zawodnika, który pomoże ekipie Waldemara Fornalika w zdobywaniu bramek.

– Mam za sobą bardzo udaną połowę sezonu, ale doszedłem do takiego momentu, w którym uznałem, że potrzebuję zmian. Chciałem się znaleźć w Gliwicach i podpisać kontrakt z Piastem. Mam nadzieję, że będę mógł znacząco pomóc zespołowi w odnoszeniu dobrych wyników Zdecydowałem się na transfer, ponieważ to bardzo dobry klub i aktualny mistrz Polski. Znaczenie ma również fakt, że Piast mocno o mnie zabiegał. To sygnał, że mogę czuć się potrzebny i chciałbym się za to odwdzięczyć na boisku – stwierdził nowy zawodnik Niebiesko-Czerwonych.

Polscy kibice z pewnością kojarzą tego zawodnika ze spotkań przeciwko Cracovii. Wówczas 24-latek zanotował asystę w pierwszym spotkaniu przy golu Marko Divkovicia. Vida ma za sobą także występy w Holandii. Węgier nie potrafił przebić się do pierwszego składu Twente, ale w De Graafschap rozegrał 21 spotkań w Eredivisie. Jak się jednak później okazało, jego występy nie przekonały działaczy klubu, którzy bez żalu pożegnali się z nim po dwóch latach. Należy jednak pamiętać, że nowy nabytek Piasta miał wówczas raptem 19 lat.

W Dunajskiej sytuacja wygląda dużo lepiej dla piłkarza, który regularnie występuje w pierwszym składzie. Możemy się zatem spodziewać, że mistrz Polski będzie miał z niego wiele pożytku.

FOT: YouTube/FC DAC 1904