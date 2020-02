Oficjalnie: Jewgienij Baszkirow piłkarzem Zagłębia Lubin

Ostatnie pogłoski się potwierdziły. Jewgienij Baszkirow podpisał kontrakt z “Miedziowymi”. Rosjanin związał się z klubem do końca czerwca z opcją przedłużenia.

28-latek przez ostatni rok występował w zespole Rubina Kazań. W barwach klubu wystąpił w 25 meczach, w których zanotował dwie bramki i jedną asystę. Podczas kilku spotkań był kapitanem zespołu. Zanim trafił do Kazania, grał m.in. w Zenicie Sankt Petersburg i Tomie Tomsk.

O opinię na temat zawodnika zapytaliśmy Davida Sansuna, dziennikarza Russian Football News.

– Jewgienij Baszkirow nigdy nie był znakomitym piłkarzem, ale sprawdzał się w słabszych zespołach rosyjskiej Premier Ligi. To typowy środkowy pomocnik, który może być użyteczny zarówno na własnej połowie, jak i w ofensywie. Poza tym cechuje go dość agresywna postawa na boisku. Opuścił Rubin dlatego, że w ostatnim czasie stracił miejsce w składzie. W dodatku do zespołu trafili nowi środkowi pomocnicy. Baszkirow chciał grać regularnie, dlatego rozwiązał kontrakt. – powiedział w rozmowie z nami dziennikarz Russian Football News, David Sansun.

Jewgienij Baszkirow podpisał z Zagłębiem Lubin kontrakt do końca czerwca z opcją przedłużenia. Transfer ma prawdopodobnie związek z odejściem Bartosza Slisza. Według informacji “Sport.pl”, 20-latek trafi do Legii za 1,5 mln euro.

Fot. Twitter.com/Rubin Kazań