Komisja Ligi nałożyła karę na Lechię i Lecha za ostatni mecz

O meczu Lech – Lechia mówiło się głównie w kontekście zachowania kibiców, którzy nie stronili od środków pirotechnicznych. Oba kluby zostały ukarane przez Komisję Ligi.

Podczas spotkania, które odbyło się w Poznaniu doszło do kilku incydentów z użyciem rac. Szczególnie zwróciło uwagę zachowanie kibiców zespołu gości, którzy zdecydowali się na to, by skierować je na trybunę sympatyków “Kolejorza”. W taki sposób została poparzona 17-letnia dziewczyna, która po meczu została przewieziona do szpitala.

– Za zachowanie kibiców gości podczas spotkania Lech Poznań – Lechia Gdańsk, na klub Lechia nałożono karę finansową w wysokości 80 tysięcy złotych oraz karę zakazu wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców na 8 najbliższych meczów Ekstraklasy i dodatkowo na 2 najbliższe mecze Ekstraklasy z Lechem w Poznaniu. – taki komunikat wydała Komisja Ligi pod adresem Lechii.

Również kibice Lecha podczas ostatniego pojedynku nie stronili od pirotechniki. Choć o ich zachowaniu nie mówiło się tyle, ile o działaniach fanów ich rywali, Komisja Ligi również ukarała “Kolejorza”. Ponadto zobowiązała klub do zainstalowania siatki bezpieczeństwa wokół trybuny gości.

– Z kolei za zachowanie kibiców gospodarzy na klub Lech nałożono karę finansową w wysokości 50 tysięcy złotych oraz karę zakazu wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców na 2 najbliższe mecze Ekstraklasy z Lechią w Gdańsku. Dodatkowo Lech został zobowiązany do zainstalowania siatki bezpieczeństwa oddzielającej sektor gości od pozostałych trybun i murawy. – można wyczytać z oficjalnego komunikatu Komisji Ligi.

Fot. Twitter.com/Grzegorz Józefczak