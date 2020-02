Węgierski klub zawiesił trenera z obawy przed koronawirusem!

Koronawirus dotarł do Europy. Największa skala zakażenia występuje obecnie we Włoszech. Nic dziwnego, że w innych krajach panują dodatkowe środki ostrożności względem osób, które przebywały w tym państwie w ostatnim czasie. Węgierska ekipa Honved Budapeszt postanowiła zawiesić swojego włoskiego trenera, który przebywał w ojczyźnie. Szkoleniowiec twierdzi jednak, że nic mu nie jest.

Oczywiście taka decyzja wywołana jest zachowaniem maksymalnej ostrożności. Giuseppe Sannino, który jest trenerem Honved Budapeszt wrócił niedawno z Włoch. W rozmowie z Gianluca Di Marzio opisał całą sprawę – Powróciłem z Włoch wczoraj. Klub, który usłyszał alarmujące wiadomości z mojego kraju podjął decyzję, by zachować wszelkie środki ostrożności. Czuję się jednak dobrze. Po podróży zmierzono mi temperaturę. Chcę zrobić wymaz, by po badaniach jak najszybciej wrócić do pracy. Klub podjął taką decyzję, by czuć pewien komfort.

Honved Budapeszt opublikował oczywiście specjalny komunikat w tej sprawie – Zastąpienie Giuseppe Sannino i jego współpracownika Alessandro Recenti jest konieczne. Istnieje prawdopodobieństwo, że obaj mieli kontakt z osobami zarażonymi koronawirusem. Z tego też powodu został powołany tymczasowy następca.

Giuseppe Sannino do doświadczony szkoleniowiec. 62-latek w przeszłości prowadził takie ekipy jak Palermo, Chievo Werona czy Watford. Pod wodzą Włocha, Honved plasuje się obecnie na piątym miejscu w lidze ze stratą ośmiu punktów do trzeciej lokaty, gwarantującej udział w kwalifikacjach do Ligi Europy.

Fot. YouTube/AlfonsoVanNistelrooy