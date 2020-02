Piłkarski Jackpot + “Pobij Footrolla” od Betclic!

Betclic zaczyna na nowo zabawę z Piłkarskim Jackpotem (szczegóły TUTAJ)! W zeszłym tygodniu Kamil z Rybnika jako jedyny poprawnie wytypował wszystkie wyniki 23. kolejki Ekstraklasy i zgarnął całą pulę – 50.000 zł!!! Jakby tego było mało, to oprócz nagrody głównej zgarnął też pokaźną sumkę za kupon z Multi+: 7.358 zł!!!

Oto zwycięskie typy z ubiegłego tygodnia:

W związku z powyższą wygraną, Betclic zaczyna swoją kumulację na nowo, rozpoczynając od puli 10.000 zł!!! Aby wziąć udział w promocji należy kliknąć „DOŁĄCZ TUTAJ” znajdujące się pod grafiką promocji i obstawić na kuponie każdy z meczów 24. kolejki Ekstraklasy za minimalną stawkę 10 zł. W promocji biorą udział tylko i wyłącznie zdarzenia przedmeczowe z typami 1 X 2. Każdy gracz może postawić maksymalnie pięć kuponów kwalifikujących się do promocji.

Gracze, którzy poprawnie wytypują 8 meczów na kuponie, podzielą między siebie pulę 10.000 zł . Jeśli tylko jeden gracz poprawnie wytypuje wszystkie zdarzenia, to zgarnie całą pulę! W przypadku, gdy żadnemu graczowi nie uda się poprawnie wytypować wyników, Betclic zwiększy pulę w kolejnej promocji z serii i będzie to robić tak długo, aż któryś z graczy nie rozbije banku! Ponadto, jeśli uda Ci się wytypować poprawnie więcej zdarzeń niż Footrollowi, to zgarniesz dodatkowo 10 zł bonusu!

Kupon Footrolla: