Maciej Skorża zakończył przygodę w ZEA. Czas na powrót do ekstraklasy?

Niecałe dwa lata trwała przygoda Macieja Skorży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Polski szkoleniowiec prowadził reprezentację olimpijską, czyli drużynę U-23. Z powodu niezadowalających wyników 48-latek został zwolniony. Czy nadszedł czas, by Maciej Skorża wrócił do ekstraklasy?

Objęcie przez trenera stanowiska w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie wzbudziło raczej większego zaskoczenia. Skorża w przeszłości prowadził bowiem przez niecały rok ekipę Al-Ettifaq z Arabii Saudyjskiej. Przygoda z ZEA trwała nieco dłużej, choć ostatecznie, liczba spotkań spędzonych na ławce jest podobna. Skorża był szkoleniowcem reprezentacji olimpijskiej w piętnastu spotkaniach.

Po raz ostatni Polak poprowadził kadrę 19 stycznia w mistrzostwach Azji do lat 23. Zjednoczone Emiraty Arabskie doznały dotkliwej porażki w starciu z rówieśnikami z Uzbekistanu. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1-5 dla przeciwników. Była to ostatnia szansa ZEA na zakwalifikowanie się do Igrzysk Olimpijskich. Jak informuje TVP Sport, brak zrealizowanego celu spowodował, iż federacja postanowiła rozstać się z polskim szkoleniowcem.

Rodzi się zatem pytanie, co dalej? Można przypuszczać, że Maciej Skorża wkrótce otrzyma oferty od polskich ekip. Doświadczenie szkoleniowca z pewnością zachęci drużyny z ekstraklasy do składania propozycji. Pytanie, jak zapatruje się na powrót do ojczyzny sam Maciej Skorża?