Ekstraklasa w końcu zawita do Częstochowy? Dobre informacje dla fanów Rakowa

Problemy związane z rozbudową stadionu Rakowa Częstochowa przy Limanowskiego powoli odchodzą chyba w zapomnienie. Dziś pojawiły się nowe informacje w sprawie konkretnych propozycji i możemy się spodziewać, że już niebawem łopaty pójdą w ruch.

Obecnie Raków swoje domowe spotkania rozgrywa w Bełchatowie. Jest to niewygodne przede wszystkim dla kibiców klubu, którzy z Częstochowy muszą przejechać około 80 kilometrów w drodze na stadion. Źle zapewne czują się z tym także piłkarze i klubowi działacze. Do wczoraj trwało kolejne postępowanie przetargowe Urzędu Miasta Częstochowy w sprawie przebudowy stadionu, aby ten spełniał choćby minimalne wymogi.

Cały projekt miał zostać nadzorowany przez firmę MIRBUD S.A. Pod koniec stycznia jednak z jej strony wpłynęło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, co wstrzymało prace nad rozbudową aktualnego obiektu na kolejny okres. Wydaje się jednak, że kryzys został zażegnany, a wczoraj otrzymaliśmy informacje, że na czwartkowym posiedzeniu Rady Miasta Częstochowy radni przegłosowali zabezpieczenie środków finansowych na modernizację stadionu. Zabezpieczenie wyżej wspomnianych środków było warunkiem koniecznym do podpisania umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie inwestycji.

Dzisiaj z kolei zostały upublicznione oferty na wykonanie robót budowlanych. Prezes Zarządu RKS Raków Częstochowa S.A za pomocą Twittera opublikował wszystkie szczegóły:

Garść szczegółów po otwarciu ofert 👍 pic.twitter.com/uPhszOWW8O — Wojciech Cygan (@Wojciech_Cygan) February 28, 2020

🏟 Trzy oferty poniżej 20 mln, jedna w budżecie. Jedna odjechana cenowo. Będą decydowały chyba detale, czyli czas wykonania i gwarancja. Wygląda na to, że jesteśmy w domu! 💪👊 — Michał Świerczewski (@MichalS1978) February 28, 2020

Pierwotnie procedura przetargowa na wykonawcę prac miała zakończyć się 10 lutego. Cała sprawa przesunęła się jednak o 18 dni, ale da kibiców z Częstochowy to póki co nie ma większego znaczenia.